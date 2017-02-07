Знаток «Своей игры» Андрей Жданов найден мертвым

Издание отмечает, что характер повреждений на теле 46-летнего Жданова предположительно указывает на криминальные обстоятельства его гибели. Другие подробности не уточняются.

«День города» также пишет, что в 2015 году жена Жданова покончила с собой. По свидетельствам близких, мужчина очень тяжело переживал гибель супруги.

Жданов — один из самых успешных участников в истории «Своей игры», регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.