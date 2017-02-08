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08:57 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Житель Воронежской области насмерть отравился метанолом

Воронежский Роспотребнадзор начал рейды по торговым точкам 21 декабря. Через пять дней, 26 декабря, Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции во всех регионах.

Житель Калачеевского района умер от острого отравления метанолом, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области во вторник, 7 февраля. За первый месяц 2016 года в регионе также от употребления метанола умер один человек — житель Новоусманского района.

Метанол может содержаться в спиртосодержащей непищевой продукции — например, в стеклоомывающей жидкости. Специалисты Роспотребнадзоар к 7 февраля проверили 126 точек с таким товаром, и в 17 пробах содержание метанола оказалось превышено от 30 до 620 раз. Сотрудники ведомства изъяли почти 1,8 тыс. л стеклоомывающей жидкости и составили административные протоколы за нарушение изготовителем требований технических регламентов (ст. 14.43 ч.2 КоАП РФ), которые находятся на рассмотрении в Арбитражном суде Воронежской области.

За нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей специалисты Роспотребнадзора составили 28 протоколов, по которым наложили штрафы на сумму 46 тыс. рублей.

Метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу неотличимы друг от друга, что и является причиной смертельных отравлений, поскольку метанол — сильнодействующий яд. Поэтому Росалкогольрегулирование предложило добавлять в метанол на стадии производства денатурат, вызывающий рвотный рефлекс.

Санитарные врачи напомнили, что смертельная доза метанола для человека при приеме внутрь равна 30 г, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано даже 5−10 г. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей.

Контекст

В конце 2016 года в Иркутске от отравления парфюмерным средством для принятия ванн «Боярышник» погибли 76 человек. Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который был в составе продукции вместо этилового спирта.

Воронежский Роспотребнадзор начал рейды по торговым точкам 21 декабря. Через пять дней, 26 декабря, Роспотребнадзор приостановил продажи спиртосодержащей непищевой продукции во всех регионах. Розничную торговлю запретили на 30 суток. По истечении этого срока, 25 января, санитарные врачи продлили запрет еще на 60 дней.

После введения запрета на продажу спиртосодержащей непищевой продукции смертность от отравления ей в Воронежской области снизилась в 2,2 раза, констатировали санитарные врачи.

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