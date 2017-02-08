Полиция расследует кражу 23 икон из старинной церкви под Воронежем

Преступление было совершено в конце января этого года, в Лискинском районе, в селе Тресоруково, где находится храм Троицы Живоначальной (Троицко-Сергиевский или же Святотроицкий храм). Отсюда, по предварительным данным, в период с 22 по 26 января неизвестные злоумышленники похитили одновременно 23 иконы. Более точную дату ограбления пока установить не удалось, поскольку с 22 по 26 января службы в церкви не проводились, она была закрыта, а исчезновение икон заметили уже после 26 января.

По имеющейся информации, грабители проникли в помещение храма, отжав одну из створок пластикового окна. Какова сумма ущерба, нанесенного ворами, пока неизвестно — сумму убытков подсчитывают специалисты. В областном управлении МВД сообщили, что по факту кражи уже возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранительные органы активно занимаются расследованием преступления и поиском воров.