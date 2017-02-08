Полиция расследует кражу 23 икон из старинной церкви под Воронежем
Воронежские правоохранители занимаются расследованием уголовного дела, связанного с крупной кражей в одной из старинных церквей региона.
Воронежские правоохранители занимаются расследованием уголовного дела, связанного с крупной кражей в одной из старинных церквей региона.
Преступление было совершено в конце января этого года, в Лискинском районе, в селе Тресоруково, где находится храм Троицы Живоначальной (Троицко-Сергиевский или же Святотроицкий храм). Отсюда, по предварительным данным, в период с 22 по 26 января неизвестные злоумышленники похитили одновременно 23 иконы. Более точную дату ограбления пока установить не удалось, поскольку с 22 по 26 января службы в церкви не проводились, она была закрыта, а исчезновение икон заметили уже после 26 января.
По имеющейся информации, грабители проникли в помещение храма, отжав одну из створок пластикового окна. Какова сумма ущерба, нанесенного ворами, пока неизвестно — сумму убытков подсчитывают специалисты. В областном управлении МВД сообщили, что по факту кражи уже возбуждено уголовное дело, сейчас правоохранительные органы активно занимаются расследованием преступления и поиском воров.
Церковь Троицы Живоначальной считают старообрядческой, поскольку и она сама, и село Тресоруково было основано именно староверами. Храм был возведен в селе на рубеже 19−20 веков, с 1896 по 1908 год. В советские годы церковь была закрыта для религиозной деятельности, однако не разрушена — ее использовали для других целей. Так, в годы войны здесь находился госпиталь, в 1950-е годы здесь обустроили зернохранилище, а позднее, в 1980-е годы в церкви размещалась пожарная часть. В 1991 году здание