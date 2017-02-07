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21:48 (мск), источник: Ipress.ua

В Киеве неизвестный обстрелял здание суда

Неизвестный человек прострелил окно в рабочем кабинете Киевского окружного административного суда.

Источник: Ipress.ua

«На месте происшествия к правоохранителям обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами — предмет, похожий на шар», — говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Этот предмет изъяли и направили на экспертизу. По факту повреждения окна в помещении суда начато уголовное производство.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя.

Напомним, ранее в Харькове трое агрессивных мужчин ночью начали стрельбу с балкона многоквартирного дома.

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