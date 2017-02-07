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22:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе арестован подозреваемый в нападении на таксиста

По запросу следственного комитета в Уфе сегодня арестовали подозреваемого в нападении на таксиста. В следственном изоляторе обвиняемый проведет ближайшие два месяца.

Во время избрания меры пресечения 22-летний задержанный был очень вежлив, особенно в разговоре с судьей. Правда, во время недавнего конфликта мужчина показал себя совсем с другой стороны. Сначала он ударил свою знакомую по лицу. Девушка приехала к его дому, чтобы вернуть долг. Избиение происходило на глазах у таксиста, который ее и привез. Водитель решил заступиться за свою клиентку. Вмешался в конфликт и получил несколько ударов ножом. С тяжелыми травмами его госпитализировали.

Девушке же удалось убежать от своего обидчика. Того вскоре задержали полицейские. В СК предъявили задержанному обвинение в покушении на убийство. Известно, что он работал охранником в одном из ночных заведений Уфы. В деталях конфликта сейчас разбираются следователи.

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