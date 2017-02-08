В Зеленоградском округе задержали 13 чёрных копателей янтаря

По итогам профилактических мероприятий в Зеленоградском округе задержали 13 человек.

У нарушителей изъяли три мотопомпы, при помощи которых мужчины размывали грунт, а также лопаты, кирки и почти два килограмма сырца различных фракций. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного погрануправления ФСБ.

Задержанных чёрных копателей и изъятые у них предметы передали в отдел полиции по Зеленоградскому округу. Жителям области грозит ответственность за правонарушение, предусмотренное статьёй 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря».