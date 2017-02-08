Прорубь, в которой погиб юноша, сделали калининградские «моржи»

По его словам, участники клуба каждое воскресенье устраивают на Шенфлизе купания. «Прорубь видно, в темное время суток она тоже освещается, что именно там произошло и как это случилось, я точно не знаю», — сказал Порошин.

Он также рассказал, что проруби, которые делают участники клуба, всегда огораживаются, но ленты и ограждения срывают и скидывают.

В понедельник на озере Шенфлиз двое подростков провалились под лед. Девушку вытащили из воды очевидцы происшествия, парня спасти не удалось.

В клуб «Янтарные моржи» входят любители моржевания, живущие в Калининградской области. В начале декабря они устроили акцию, в рамках которой сымитировали летний отдых на берегу замерзшего озера Шенфлиз.