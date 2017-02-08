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10:59 (мск), источник: Новый Калининград

Мошенники сняли с банковской карты калининградки 74 тыс. рублей

В Калининграде полиция возбудила очередное уголовное дело по факту хищения денежных средств со счёта банковской карты.

Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе УМВД во вторник, неизвестный преступник при неустановленных обстоятельствах обманным путем завладел денежными средствами, принадлежащими 37-летней калининградке — с ее банковской карты сняли 74 тысячи рублей.

Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Оперативники уголовного розыска и отдела «К» регионального УМВД проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и личности подозреваемого.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности при совершении операций с банковскими картами. При подаче объявления о продаже или покупке товаров оперативники советуют не указывать номер телефона, к которому привязан банковский счет. Владельцам карт, использующих телефоны с операционной системой «Андроид», следует обязательно устанавливать надежную лицензионную антивирусную программу.

«Никогда и никому не сообщайте ПИН-код банковской карты, а также пароли от финансовых сервисов — даже работнику банка. Мошенники, получив все необходимые данные, входят в аккаунт владельца банковской карты, получают сведения о принадлежащих ему счетах и вкладах, после чего свободно ими распоряжаются, переводя и обналичивая деньги», — сообщили в УМВД.

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