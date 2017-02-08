Мошенники сняли с банковской карты калининградки 74 тыс. рублей
В Калининграде полиция возбудила очередное уголовное дело по факту хищения денежных средств со счёта банковской карты.
В Калининграде полиция возбудила очередное уголовное дело по факту хищения денежных средств со счёта банковской карты.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в
Действия злоумышленника квалифицированы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Оперативники уголовного розыска и отдела «К» регионального УМВД проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и личности подозреваемого.
Полиция в очередной раз предупреждает граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности при совершении операций с банковскими картами. При подаче объявления о продаже или покупке товаров оперативники советуют не указывать номер телефона, к которому привязан банковский счет. Владельцам карт, использующих телефоны с операционной системой «Андроид», следует обязательно устанавливать надежную лицензионную антивирусную программу.
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