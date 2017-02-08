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00:00 (мск), источник: Tengrinews

По делу ОПГ «Четыре брата» задержаны 20 человек

Среди задержанных есть гражданин Беларуси.

Источник: Tengrinews

Предполагаемому лидеру группировки «Четыре брата» Еркину Избасару и еще 14 задержанным по громкому делу о хищениях нефти продлили срок ареста до 7 марта этого года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Илиада Досова.

По ее словам, всего по данному делу задержаны 20 человек, среди которых есть гражданин Беларуси.

«Сарсенов А. уроженец Мангистауской области, Ногаев Н. С. 79 года рождения, проживает в Актобе, работает в должности директора в ТОО “Транзитойл групп”, Пржанов, не работает, Калиев, уроженец Уральска, не работает, Ильясов С. М., уроженец Северо-Казахстанской области, тоже не работает, Жусупов С. М., проживает в Актобе, является директором “Нурторгай ЖЛТ”, Еркетаев Е. У. 84 года рождения, проживает в Актобе, является индивидуальным предпринимателем “ИП Еркетаев”, Касенов Н. М., проживает в Актобе, не работает, Батыров Б. К. 69 года рождения, уроженец Актюбинской области, проживает в Актобе, не работает, Кунцевич 73 года рождения, уроженец Минской области Республики Беларусь, проживает в Алматы, работает в ТОО “Интер Ойл Экспорт” в должности заместителя директора, Миралин Р. М., 91 года рождения, уроженец Актюбинской области, не работает, Кайырбаев Н. М., проживает в Актобе, не работает, Астахов В. М., 86 года рождения, уроженец Актюбинской области, не работает, Сарамбетов А. М., 79 года рождения, уроженец Актюбинской области, проживает в Оренбургской области, не работает», — перечислила Досова.

Напомним, в начале декабря 2016 года КНБ совместно с Антикоррупционной службой и органами внутренних дел провели в ряде городов Казахстана масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованный преступных групп, занимающихся хищением нефти и нефтепродуктов в западном регионе страны.

По делу были арестованы 12 человек, в числе которых был предполагаемый лидер преступной группировки «Четыре брата» Еркин Избасар. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.

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