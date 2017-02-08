По делу ОПГ «Четыре брата» задержаны 20 человек
Среди задержанных есть гражданин Беларуси.
Среди задержанных есть гражданин Беларуси.
Предполагаемому лидеру группировки «Четыре брата» Еркину Избасару и еще 14 задержанным по громкому делу о хищениях нефти продлили срок ареста до 7 марта этого года. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщила
По ее словам, всего по данному делу задержаны 20 человек, среди которых есть гражданин Беларуси.
«Сарсенов А. уроженец Мангистауской области, Ногаев Н. С. 79 года рождения, проживает в Актобе, работает в должности директора в ТОО “Транзитойл групп”, Пржанов, не работает, Калиев, уроженец Уральска, не работает, Ильясов С. М., уроженец
Напомним, в начале декабря 2016 года КНБ совместно с Антикоррупционной службой и органами внутренних дел провели в ряде городов Казахстана масштабную спецоперацию по пресечению деятельности организованный преступных групп, занимающихся хищением нефти и нефтепродуктов в западном регионе страны.
По делу были арестованы 12 человек, в числе которых был предполагаемый лидер преступной группировки «Четыре брата» Еркин Избасар. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области.