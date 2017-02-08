Район Екатеринбурга замерзает без отопления
В 129 домах
В 129 домах
Крупную коммунальную аварию устраняют ремонтные бригады на теплосетевых коммуникациях. Как сообщили «АиФ-Урал» в Единой
По имеющимся данным без тепла остались 129 домов по улицам Краснофлотцев, Стачек, Старых Большевиков, Энтузиастов и на части проспекта Космонавтов со стороны микрорайона Эльмаш.
Ситуацию осложняет погода. В данный момент термометры показывают температуру воздуха в Екатеринбурге в районе 27 градусов ниже нуля. Жители квартир, как сообщают местные СМИ, жалуются на холод в квартирах.