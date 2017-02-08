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06:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Район Екатеринбурга замерзает без отопления

В 129 домах из-за прорыва теплотрассы остыли батареи.

Крупную коммунальную аварию устраняют ремонтные бригады на теплосетевых коммуникациях. Как сообщили «АиФ-Урал» в Единой дежурно-диспетчерской службе, прорыв произошел около 17 часов 7 февраля на трубе большого диаметра. «На место выехали сотрудники предприятия, ремонт планируется закончить около 6 часов утра 8 февраля», — прогнозируют в ЕДДС.

По имеющимся данным без тепла остались 129 домов по улицам Краснофлотцев, Стачек, Старых Большевиков, Энтузиастов и на части проспекта Космонавтов со стороны микрорайона Эльмаш.

Ситуацию осложняет погода. В данный момент термометры показывают температуру воздуха в Екатеринбурге в районе 27 градусов ниже нуля. Жители квартир, как сообщают местные СМИ, жалуются на холод в квартирах.

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