В Аргентине разбился самолет, погибли пять человек

По данным портала, на борту самолета Cessna 210 находились пять человек. После крушения самолет загорелся, все находившиеся на его борту люди погибли.

Согласно одной из версий следователей, пилот самолета, вылетевшего из города Каньюэлас, попытался совершить посадку после того, как обнаружил неполадку.