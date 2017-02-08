В Аргентине разбился самолет, погибли пять человек
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Небольшой самолет разбился в районе города Маркос Пас в аргентинской провинции
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Небольшой самолет разбился в районе города Маркос Пас в аргентинской провинции
По данным портала, на борту самолета Cessna 210 находились пять человек. После крушения самолет загорелся, все находившиеся на его борту люди погибли.
Согласно одной из версий следователей, пилот самолета, вылетевшего из города Каньюэлас, попытался совершить посадку после того, как обнаружил неполадку.
По другой версии,