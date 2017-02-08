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01:46 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы при пожаре погиб один человек

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В результате пожара в административном здании в центре Москвы, где горели лакокрасочные материалы, погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел в среду ночью по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3.

«На первом этаже четырехэтажного административного здания происходило загорание лакокрасочных материалов на общей площади около 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 01 час 09 минут загорание ликвидировано. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.

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