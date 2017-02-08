В центре Москвы при пожаре погиб один человек

По данным ведомства, пожар произошел в среду ночью по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3.

«На первом этаже четырехэтажного административного здания происходило загорание лакокрасочных материалов на общей площади около 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 01 час 09 минут загорание ликвидировано. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.