В центре Москвы при пожаре погиб один человек
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В результате пожара в административном здании в центре Москвы, где горели лакокрасочные материалы, погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В результате пожара в административном здании в центре Москвы, где горели лакокрасочные материалы, погиб один человек, сообщает столичный главк МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел в среду ночью по адресу: Кривоколенный переулок, дом 12, строение 3.
«На первом этаже четырехэтажного административного здания происходило загорание лакокрасочных материалов на общей площади около 50 квадратных метров. Принятыми мерами в 01 час 09 минут загорание ликвидировано. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.