Пропал новосибирский подросток
В понедельник, 6 февраля пропал без вести 15-летний мальчик, объявлен розыск.
В понедельник, 6 февраля пропал без вести 15-летний мальчик, объявлен розыск.
Дима Гудовский вышел около восьми часов вечера из дома в 4-м Инюшенском переулке и до сих пор не вернулся.
На вид ему 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены. Одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка,
Всех, кому
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