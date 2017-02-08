Пропал новосибирский подросток

Дима Гудовский вышел около восьми часов вечера из дома в 4-м Инюшенском переулке и до сих пор не вернулся.

На вид ему 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены. Одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и с замками по бокам. С собой у него не было мобильного телефона, только ключи и транспортная карта школьника.