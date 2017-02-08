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06:36 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пропал новосибирский подросток

В понедельник, 6 февраля пропал без вести 15-летний мальчик, объявлен розыск.

Дима Гудовский вышел около восьми часов вечера из дома в 4-м Инюшенском переулке и до сих пор не вернулся.

На вид ему 15 лет, рост 190 сантиметров, телосложение худощавое, европейский тип лица, глаза серые, волосы коротко подстрижены. Одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, серую вязаную шапку, темно-коричневые ботинки на шнурках и с замками по бокам. С собой у него не было мобильного телефона, только ключи и транспортная карта школьника.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Павловича Гудовского, 2001 г. р., просят обратиться в отдел полиции № 6 «Октябрьский» по телефонам: 266−02−02, 232−17−53, 8−913−479−35−36.

Или в группу ВКонтакте «ДоброСпас-Новосибирск Содружество волонтеров», дежурные номера +79529458711 и +79538871777.

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