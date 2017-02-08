Пока хабаровчанин танцевал, у него похитили телефон

Он оставил гаджет на столике и вышел на танцпол. Вернувшись, потерпевший обнаружил, что телефон похитили. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершил 18-летний мужчина. Известно, что злоумышленник нигде не работает. Телефон был найден у него дома и возвращен владельцу. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.