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03:05 (мск), источник: Губерния онлайн

Пока хабаровчанин танцевал, у него похитили телефон

В Хабаровске у местного жителя украли телефон. Мужчина отдыхал в ночном клубе.

Он оставил гаджет на столике и вышел на танцпол. Вернувшись, потерпевший обнаружил, что телефон похитили. Ущерб составил около 40 тысяч рублей.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что кражу совершил 18-летний мужчина. Известно, что злоумышленник нигде не работает. Телефон был найден у него дома и возвращен владельцу. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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