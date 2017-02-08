Бездомный из Приморья ранил хабаровчанина ножом

На базе КАФ в деревянном доме, расположенном между Воронежским шоссе и улицей Руднева в Хабаровске, мужчина получил ножевое ранение во время пьянки, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал «Губерния».

В этом небольшом доме живут пенсионер, его сын, а также дочь с сожителем. Последний время от времени приглашает к себе бездомных товарищей. В доме как раз гостил один такой приятель — мужчина по имени Владимир, который приехал из Приморья.

Во время застолья произошла ссора. От рук опасного гостя пострадал сын хозяина постройки — Владимир пырнул его ножом в спину. Медики, осмотрев проникающее ранение, пришли к выводу, что пострадавшему нужно ехать в больницу.

Чуть позже выяснилось, что агрессивный приморец напал еще и на хозяина дома, 68-летнего пенсионера — гость разбил мужчине лицо, а затем сбежал.

Пожилой мужчина потребовал, чтобы будущий зять больше не водил в дом гостей.