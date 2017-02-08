Главврач владивостокской психбольницы: Пациент не нападал на врача с бритвой
Женщина получила удары кулаками.
Женщина получила удары кулаками.
Пациент краевой клинической психиатрической больницы не наносил женщине
Ранее агентство сообщало о нападении пациента на сотрудника больницы. Как удалось выяснить позже, факт нападения действительно был зафиксирован сотрудниками правоохранительных органов. Главврач владивостокской психбольницы рассказал корреспонденту РИА VladNews, что никаких порезов бритвой на лице 35-летней женщины нет. По неизвестным пока причинам психическое состояние одного из пациентов изменилось, и он напал на врача.
«Безусловно, она защищалась, отбивалась, может быть лицо и поцарапано, но это от ногтей. У пациента психиатрической клиники попросту не может находиться в распоряжении травмоопасный
Напомним, по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.