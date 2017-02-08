По факту падения 15-метровой трубы на юношу в Приангарье завели дело

В Иркутской области по факту падения 15-метровой трубы на 19-летнего юношу завели уголовного дело. Такого решения от СКР добилась местная жительница с помощью регионального омбудсмена Валерия Лукина, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Приангарье.

В Зиминском районе еще в октябре 2015 года на юношу упала 15-метровая кирпичная труба с соседнего участка. 19-летний молодой человек стал инвалидом. Тогда женщине отказали в возбуждении уголовного дела, так как в действиях соседей не усмотрели состава преступления. Это воспрепятствовало возмещению вреда.

Мать потерпевшего обратилась за помощью к омбудсмену. Валерий Лукин направил обращение жительницы Зимы прокурору. Оказалось, что постановление МО МВД России «Зиминское» об отказе в возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 111, части 1 статьи 118 УК РФ прокуратура отменила. Материал направили в следственный отдел для принятия решения по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ».