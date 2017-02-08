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04:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Задержан сбивший подростка водитель Mercedes-Benz

Авария произошла 1 февраля.

В Красноярске задержан водитель автомобиля Mercedes-Benz, который сбил подростка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла 1 февраля на перекрестке ул. 9 Мая и Комсомольского проспекта. 17-летний парень пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и его сбила машина, которая, предположительно, проехала на желтый сигнал светофора. Водитель уехал с места ДТП.

Полицейские объявили его в розыск и призвали горожан сообщать любую информацию о водителе. В итоге сотрудникам полка ДПС удалось установить личность водителя — им оказался молодой человек 1995 года рождения.

Автомобилист пояснил, что после аварии решил, что пешеход не пострадал, поэтому он и уехал. Полицейским пока достоверно неизвестно, действительно ли водитель поговорил с пешеходом.

«В случае ДТП с участием пешеходов водитель обязан сообщить о нем в дежурную часть ГИБДД, даже если пешеход не имеет к водителю претензий. В противном случае после обращения гражданина в лечебное учреждение действия водителя будут квалифицированы как оставление места ДТП», — прокомментировали в полиции.

В настоящее время дело рассматривается в мировом суде Советского района. Молодому человеку, находившемуся за рулем иномарки, грозит лишение права управления на 1,5 года либо административный арест до 15 суток.

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