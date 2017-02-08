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05:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Житель Хабаровского края пойдет под суд за убийство младшего брата

Во время конфликта мужчина превысил предел необходимой обороны.

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

В Хабаровском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве собственного брата во время конфликта. Убийство совершено при превышении пределов необходимой обороны, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны.

По версии следствия, обвиняемый 14 декабря 2016 года распивал спиртные напитки в квартире жилого дома, расположенного в поселке Эльбан Амурского района. Вечером в данную квартиру пришел его младший брат, который уже находился в состоянии алкогольного опьянения. Младший брат стал придираться к обвиняемому, оскорблять его. Вспыхнул конфликт, в ходе которого 48-летний мужчина нанес родственнику удар ножом в предплечье. Раненый выбил нож, поднял его с пола и воткнул в живот младшему брату. Тот упал. Обвиняемый вызвал скорую помощь, в больницу доставлены оба. Несмотря на старания врачей, 48-летний мужчина скончался.

В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания, раскаялся. Необходимо отметить, что злоумышленник и потерпевший нигде не работали, злоупотребляли спиртными напитками.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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