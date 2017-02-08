В Кудымкаре экс-начальника ГИБДД будут судить за смертельную аварию
Уже доказано, что Виктор Трушников сел за руль пьяным.
Уже доказано, что Виктор Трушников сел за руль пьяным.
Авария случилась 25 мая прошлого года. Как пишет ParmaNews, удалось установить, что мужчина сел за руль пьяным. На автодороге «Кудымкар — Пожва» автомобиль «Тойота Рав-4» вылетел в кювет и врезался в дерево. В аварии скончался пассажир иномарки.
Отмечается, что обвиняемого назначили на должность начальника районного ГИБДД всего за несколько месяцев до инцидента — в январе 2016 года. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.