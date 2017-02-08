В Кудымкаре экс-начальника ГИБДД будут судить за смертельную аварию

Экс-начальник ГИБДД Кудымкара Виктор Трушников ответит в суде за аварию, в которой погиб оперуполномоченный из Юсьвы Дмитрий Вахнин.

Авария случилась 25 мая прошлого года. Как пишет ParmaNews, удалось установить, что мужчина сел за руль пьяным. На автодороге «Кудымкар — Пожва» автомобиль «Тойота Рав-4» вылетел в кювет и врезался в дерево. В аварии скончался пассажир иномарки.

Отмечается, что обвиняемого назначили на должность начальника районного ГИБДД всего за несколько месяцев до инцидента — в январе 2016 года. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.