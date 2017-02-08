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07:09 (мск), источник: 112.ua

В центре Николаева перевернулся автомобиль скорой помощи, — СМИ

В Николаеве вчера, 7 февраля вечером, на проспекте Центральном перевернулся автомобиль скорой медицинской помощи УАЗ 452.

Источник: 112.ua

Об этом сообщают «Новости Николаева».

«УАЗ» ехал по проспекту со стороны ул. Комсомольской в направлении ул. Дзержинского. Возле Дома учителя на дорогу внезапно выбежал человек. Пытаясь уйти от наезда на пешехода, водитель «скорой» резко крутанул руль влево. Автомобиль занесло, он изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, врезался в чугунный забор и перевернулся, говорится в сообщении.

«Скорая» возвращалась из областной детской больницы, куда она отвезла больного ребенка. В автомобиле находились водитель, врач и фельдшер. Никто из них не пострадал. Автомобиль получил значительные механические повреждения.

Пешехода, внезапно выбежавшего на проезжую часть, задержали и передали полиции. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Николаеве в ДТП погиб мужчина, еще пять человек получили травмы.

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