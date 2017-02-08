Владельцы киевского банка украли более 100 млн грн госсредств — СБУ

Финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали выводить деньги в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

«Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что “помогали” злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании», — говорится в сообщении.

Общая сумма средств, присвоенных финансистами, до введения в банк временной администрации составляет почти 108 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования, добавили в СБУ.

Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.