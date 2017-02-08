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05:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Нетрезвая дочь зарезала маму в Приморье

Убийство произошло на почве распития спиртных напитков.

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в селе Малиново Дальнереченоского района. По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя дочь потерпевшей, ей предъявлено обвинение в убийстве, — сообщили в ИА PrimaMedia в СУ СК РФ по ПК.

«06 февраля в частном доме в селе Малиново было обнаружено тело жительницы Приморья с признаками насильственной смерти: ножевыми ранениями в области грудной клетки и брюшной полости. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя дочь потерпевшей. По версии следствия мать и дочь распивали спиртное. Во время распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора, в ходе которой дочь причинила ножевые ранения своей матери и убила ее.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

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