В Приморье избит журналист
В Приморском крае избит сотрудник информационного агентства Regnum, губернатор региона Владимир Миклушевский взял расследование дела под личный контроль. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.
В Приморском крае избит сотрудник информационного агентства Regnum, губернатор региона Владимир Миклушевский взял расследование дела под личный контроль. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Миклушевский.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.