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06:12 (мск), источник: Lenta.Ru

В Приморье избит журналист

В Приморском крае избит сотрудник информационного агентства Regnum, губернатор региона Владимир Миклушевский взял расследование дела под личный контроль. Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Миклушевский.

Шеф-редактора Дальневосточной редакции агентства Regnum Алексея Иванова обнаружили около одного из домов в Дальнегорске вечером в понедельник, 6 февраля. 30-летний журналист госпитализирован с тяжелыми травмами в районную больницу.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего. Сам пострадавший связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.

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