В Красноярске обнаружили сайт об услугах киллеров

В Красноярске закрыли интернет-сайт, предлагавший услуги по убийству человека, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Такой сайт обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети. «На сайте рекламируется способ совершения действий, подпадающих под признаки уголовно-наказуемого преступления, предусмотренного ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщили в надзорном органе.

Вход на страницы сайта был свободным: предварительной регистрации и пароля не требовалось.

Согласно федеральному закону, реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости. «Размещение такой информации является незаконным и нарушает права, как неопределенного круга лиц, так и Российской Федерации, на защиту основ конституционного строя и нравственности, отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан, в том числе несовершеннолетних», — заключили в прокуратуре.

Решением суда Центрального района заявление прокурора о признании информации запрещенной к распространению было удовлетворено.