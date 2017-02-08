В Красноярске обнаружили сайт об услугах киллеров
Такой сайт нашли сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети.
Такой сайт нашли сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети.
В Красноярске закрыли
Такой сайт обнаружили сотрудники прокуратуры в ходе мониторинга Сети. «На сайте рекламируется способ совершения действий, подпадающих под признаки
Вход на страницы сайта был свободным: предварительной регистрации и пароля не требовалось.
Согласно федеральному закону, реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, призывать к насилию и жестокости. «Размещение такой информации является незаконным и нарушает права, как неопределенного круга лиц, так и Российской Федерации, на защиту основ конституционного строя и нравственности, отрицательно сказывается на формировании правового сознания граждан, в том числе несовершеннолетних», — заключили в прокуратуре.
Решением суда Центрального района заявление прокурора о признании информации запрещенной к распространению было удовлетворено.