Пожарные потушили мусорный полигон у Академгородка в Новосибирске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Напомним, 30 января клубы зловонного дыма сегодня заволокли поселок Кольцово. Жители жаловались на удушливый запах от горящего по соседству полигона твердых бытовых отходов — попросту мусорной свалки. Загорелся мусор на полигоне, расположенном между Академгородком и р.п. Кольцово.

Сейчас спасатели сообщили, что работы по тушению пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Новосибирском районе завершены. Пожар тушили на протяжении недели из-за большой площади мусора.

«С учетом того, что заливать горящий мусор водой нельзя, была выбрана следующая тактика: тлеющие на большой глубине залежи мусора бульдозерами переворачивались, разравнивались и с целью предотвращения доступа кислорода к очагам горения сверху засыпались глиной», — рассказали в МЧС.