Красноярский рефери погиб под лавиной на Универсиаде в Алма-Ате

Красноярский рефери Алексей Белослудцев погиб в результате схода лавины на Универсиаде в Казахстане. Сообщение пришло из департамента по ЧС Алма-Аты.

Алексей прибыл на Универсиаду в качестве технического судьи, по дисциплине «ски-кросс» в сноуборде. Несчастный случай произошёл во время его катания на запрещённых спортивных трассах.

Со слов товарища погибшего, они специально подбирали трассы с нетронутым снегом, и понимали, что кататься там нельзя. Однако это не остановило красноярца, и в итоге он попал под снежную лавину.

«В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича 1986 года рождения. В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть», — говорится в сообщении департамента.