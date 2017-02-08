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06:32 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярский рефери погиб под лавиной на Универсиаде в Алма-Ате

Несчастный случай произошёл во время катания за пределами спортивных трасс.

Красноярский рефери Алексей Белослудцев погиб в результате схода лавины на Универсиаде в Казахстане. Сообщение пришло из департамента по ЧС Алма-Аты.

Алексей прибыл на Универсиаду в качестве технического судьи, по дисциплине «ски-кросс» в сноуборде. Несчастный случай произошёл во время его катания на запрещённых спортивных трассах.

Со слов товарища погибшего, они специально подбирали трассы с нетронутым снегом, и понимали, что кататься там нельзя. Однако это не остановило красноярца, и в итоге он попал под снежную лавину.

«В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича 1986 года рождения. В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть», — говорится в сообщении департамента.

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