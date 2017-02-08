Красноярский рефери погиб под лавиной на Универсиаде в Алма-Ате
Несчастный случай произошёл во время катания за пределами спортивных трасс.
Несчастный случай произошёл во время катания за пределами спортивных трасс.
Красноярский рефери Алексей Белослудцев погиб в результате схода лавины на Универсиаде в Казахстане. Сообщение пришло из департамента по ЧС
Алексей прибыл на Универсиаду в качестве технического судьи, по дисциплине «ски-кросс» в сноуборде. Несчастный случай произошёл во время его катания на запрещённых спортивных трассах.
Со слов товарища погибшего, они специально подбирали трассы с нетронутым снегом, и понимали, что кататься там нельзя. Однако это не остановило красноярца, и в итоге он попал под снежную лавину.
«В 15:23 спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина РФ Белослудцева Алексея Николаевича 1986 года рождения. В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть», — говорится в сообщении департамента.