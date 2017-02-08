В получении взятки подозревают заведующую детсадом в Иркутске
В Иркутске заведующая детским садом подозревается в получении взятки.
В Иркутске заведующая детским садом подозревается в получении взятки.
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 71, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки). Как сообщает 8 февраля 2017 года
Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица.