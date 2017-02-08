В получении взятки подозревают заведующую детсадом в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении заведующей детским садом № 71, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершенное с вымогательством взятки). Как сообщает 8 февраля 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, в 2016 году заведующая детсадом начислила работникам учреждения премии, после чего требовала вернуть деньги на нужды детского сада. В результате одна из сотрудниц отдала заведующей около 11 тыс. рублей. У органов следствия имеется информация, что это не единичный случай.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности должностного лица.