В Хабаровске пять человек спасли из горящей гостиницы

«На момент прибытия пожарной охраны наблюдалось открытое горение. Огнеборцы приступили к тушению и эвакуации людей. Из здания были эвакуированы пять человек, среди которых — один ребенок», — говорится в сообщении управления.

С огнем удалось справиться лишь к пол-11 утра: выгорело 250 «квадратов». По информации спасателей, пострадавших и погибших нет.

Причины возгорания устанавливаются.