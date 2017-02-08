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06:35 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровске пять человек спасли из горящей гостиницы

Пожар произошел в хабаровской гостинице минувшей ночью, сообщили в ГУ МЧС по региону. Звонок на пульт дежурного о горящем здании на улице Трехгорной поступил в четыре утра.

«На момент прибытия пожарной охраны наблюдалось открытое горение. Огнеборцы приступили к тушению и эвакуации людей. Из здания были эвакуированы пять человек, среди которых — один ребенок», — говорится в сообщении управления.

С огнем удалось справиться лишь к пол-11 утра: выгорело 250 «квадратов». По информации спасателей, пострадавших и погибших нет.

Причины возгорания устанавливаются.

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