В Хабаровске пять человек спасли из горящей гостиницы
Пожар произошел в хабаровской гостинице минувшей ночью, сообщили в ГУ МЧС по региону. Звонок на пульт дежурного о горящем здании на улице Трехгорной поступил в четыре утра.
Пожар произошел в хабаровской гостинице минувшей ночью, сообщили в ГУ МЧС по региону. Звонок на пульт дежурного о горящем здании на улице Трехгорной поступил в четыре утра.
«На момент прибытия пожарной охраны наблюдалось открытое горение. Огнеборцы приступили к тушению и эвакуации людей. Из здания были эвакуированы пять человек, среди которых — один ребенок», — говорится в сообщении управления.
С огнем удалось справиться лишь к пол-11 утра: выгорело 250 «квадратов». По информации спасателей, пострадавших и погибших нет.
Причины возгорания устанавливаются.