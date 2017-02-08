Торф под снегом горит в Качугском районе

Об этом заявил депутат Законодательного собрания от северных территорий Николай Труфанов 7 февраля 2017 года на заседании комитета по контрольной деятельности. По его словам, когда наступит весна, эти пожары перекинутся на лес и «всё заполыхает по кругу». Как считает депутат, мэры и главы скрывают статистику пожаров, потому что винят всё равно их, а полномочий по тушению у них нет.

Вопрос о передаче части полномочий по тушению пожаров муниципалитетам активно обсуждался на заседании комиссии. Как выразилась исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская, «воем воют главы», потому что не могу обеспечить пожарную безопасность своих территорий. Согласно данным председателя комиссии по контрольной деятельности Геннадия Нестеровича, только 13,5% населенных пунктов «прикрывают» от огня региональные пожарные, 12,3% — федеральные. АМО выступило с предложением передать на муниципальный уровень часть полномочий вместе с техникой, машинами и, конечно, субвенциями.

Решено, что в письме к губернатору Иркутской области Сергею Левченко, которое напишут депутаты по итогам заседания комиссии по контрольной деятельности ЗС, этот вопрос будет затронут.