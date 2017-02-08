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06:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Автолюбитель в Приморье получил реальный срок за пьяное вождение

Суд приговорил нарушителя к 1,4 годам лишения свободы.

Владивосток, 8 февраля, PrimaMedia.

Приговором мирового судьи Хасанского района Приморского края осужден житель поселка Славянка. Он привлечен к уголовной ответственности за систематическую езду на автомобиле в нетрезвом виде. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Установлено, что в октябре 2015 года гражданин был подвергнут административному наказанию в виде заключения под стражу на 12 суток за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель не сделал должных выводов и январе 2016 года вновь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Двигаясь по поселку Славянка, он был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. Злоумышленника привлекли к уголовной ответственности. Мужчина понес наказание в виде обязательных работ в размере 220 часов с лишения права управления транспортным средством на 24 месяца.

Но и решение суда не остановило злостного нарушителя Правил дорожного движения. Он еще дважды в 2016 году был задержан сотрудниками полиции в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«При назначении подсудимому наказания суд учел отягчающие вину обстоятельства и в третий раз признал его виновным в совершении преступления, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца с лишением права заниматься определенным видом деятельности в виде управления транспортными средствами на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Осужденный взят под стражу в зале суда после вынесения приговора.

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