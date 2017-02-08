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07:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рухнувшая с крыши ледяная глыба едва не покалечила жителя Байкальска в Иркутской области

Мужчина находился рядом с местом падения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ледяная глыба рухнула на подъездный козырек дома в микрорайоне Южном в Байкальске накануне, 7 февраля. При этом она едва не покалечила местного жителя, который находился в непосредственном близости от места падения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

— Со стороны администрации проведено комиссионное обследование. В управляющую компанию направлено письмо об устранении снежных скоплений, накатов и так далее, — рассказали корр. агентства в отделе по ведению городского хозяйства (ЖКХ, ремонт, транспорт, связь) и благоустройству мэрии Байкальска.

Однако специалист не уточнил, какие меры будут приняты в отношении управляющей компании, и бросил трубку.

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