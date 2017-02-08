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07:29 (мск), источник: AmurMedia.ru

Молодой человек с ножом напал на сотрудника полиции в Хабаровском крае

За применение насилия он ответит перед судом.

Хабаровск, 8 февраля, AmurMedia.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, вечером 29 ноября 2016 года сотрудники полиции задержали в городе Амурске 20-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение угонов автомашин. При доставлении в отдел полиции злоумышленник выхватил нож, и, угрожая покончить жизнь самоубийством, стал требовать от сотрудников, чтобы они его отпустили. Данный инцидент произошел на улице возле одного из жилых домов. Свидетелями ЧП стали приятели мужчины, они попыталась освободить угонщика. Один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел вверх из табельного оружия. Приятели злоумышленника разбежались, полицейские попытались обезоружить мужчину. В ходе схватки мужчина причинил ножом одному из сотрудников травмы, а именно резанные раны левой руки. В итоге он был задержан и доставлен в отдел.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю незамедлительно возбуждено уголовное дело. Во время допроса злоумышленник дал признательные показания, рассказал, что не собирался совершать суицид, а хотел напугать полицейских, чтобы они его отпустили. Поняв, что ему не скрыться, он оказал вооруженное сопротивление. Необходимо отметить, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за угоны машин в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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