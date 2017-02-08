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07:26 (мск), источник: Nur.kz

«Лавина засосала его в себя»: стали известны подробности трагедии на Шымбулаке

7 февраля сошедшая на Шымбулаке лавина погребла под собой россиянина, рефери Универсиады Алексея Белослудцева. Подробности трагедии рассказал красноярский коллега погибшего, который предпочел остаться анонимным, передает НГС Новости.

Источник: Nur.kz

Сообщивший о ЧП спасателям Спартак Алемасов, по его словам, сейчас в абсолютно подавленном состоянии: «Леха был его близким другом, они вместе много лет занимались горными лыжами. Это два профессиональных горнолыжника, мастера фрирайда, имеющий солидный опыт — оба приехали из Красноярска на универсиаду в качестве спортивных судей».

По словам собеседника, в тот день, после того, как ребята отработали на трассе ски-кросса, они решили забраться повыше и обкатать дикий склон. На канатной дороге поднялись на высоту 2600 м и пешком пошли на вершину, чтобы скатиться по «целине».

«Но тогда и солнце уже подогрело снег, и сама структура снега не располагала к безопасному спуску — сход лавины был ожидаем. Спартак находился выше Алексея по склону и насколько я знаю, у него то ли лыжи расстегнулись, то ли еще что — в общем он был в тот момент вне области схода лавины, благодаря чему, наверное, и остался в живых», — объяснил мужчина.

«По словам очевидцев, Алексея буквально понесло по склону — ребята, участвовавшие в спасработах, сказали, что нашли его под 2,5-метровым слоем снега, он был в лыжах, его лавина засосала в себя. В такой ситуации уже спустя 15 минут шансы выжить стремятся к нулю, а он пробыл под снегом около часа. Я с одним из спасателей разговаривал в тот день — тот мне сказал, что причиной смерти предположительно стала асфиксия и по неподтвержденной информации, у погибшего обнаружили синяки на шее, говорящие о переломе», — добавил собеседник.

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