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07:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Захваченный самоселами дом сгорел в Хабаровском районе

Бездомные облюбовали деревянную постройку несколько лет назад, когда умер ее законный владелец.

Источник: Губерния онлайн

В среду утром в селе Корсаково-1 под Хабаровском сгорел деревянный дом, в котором жили самоселы. О пожаре сотрудники экстренных служб узнали от владельцев соседнего участка. К приезду расчетов постройка была практически полностью охвачена пламенем — площадь возгорания оценили в 90 квадратных метров, сообщает портал «Губерния».

По словам соседей, несколько лет назад хозяин ныне сгоревшего дома умер, и вскоре после этого здесь поселились бездомные — брат и сестра. В помещении пожарные никого не обнаружили.

Что стало причиной возгорания, пока не известно, однако версия о коротком замыкании не рассматривается: электричество пол этому адресу энергетики отключили за долги. Дом жильцы отапливали печью.

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