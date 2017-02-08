Захваченный самоселами дом сгорел в Хабаровском районе

В среду утром в селе Корсаково-1 под Хабаровском сгорел деревянный дом, в котором жили самоселы. О пожаре сотрудники экстренных служб узнали от владельцев соседнего участка. К приезду расчетов постройка была практически полностью охвачена пламенем — площадь возгорания оценили в 90 квадратных метров, сообщает портал «Губерния».

По словам соседей, несколько лет назад хозяин ныне сгоревшего дома умер, и вскоре после этого здесь поселились бездомные — брат и сестра. В помещении пожарные никого не обнаружили.

Что стало причиной возгорания, пока не известно, однако версия о коротком замыкании не рассматривается: электричество пол этому адресу энергетики отключили за долги. Дом жильцы отапливали печью.