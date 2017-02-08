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07:48 (мск), источник: ДЕЙТА

Буксир наскочил на баржу в Приморье

В Приморье судно МБ (морской буксир) 389 получило пробоину вблизи причала посёлка Светлая Тернейского района, наскочив на затонувшую баржу, сообщает ИА «Дейта».

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, после получения 7 февраля в 20.59 оперативным дежурным сообщения об инциденте, к месту происшествия направился дежурный караул 31 пожарной части.

«Пожарным автомобилем в течении двух часов производилась откачка воды с буксира для доступа специалистов к месту заделки пробоины и недопущения затопления буксира. 00.20 минут течь удалось ликвидировать», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

В результате происшествия пострадавших и угрозы для экологии нет. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются специалисты.

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