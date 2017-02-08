В Башкирии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в хозяйстве «Миловское»

В основе дела — материалы прокуратуры и доследственной проверки СКР. Как сообщили в следственном ведомстве, с марта по октябрь 2015 года на предприятии образовалась задолженность перед 39 работниками на сумму 5 млн рублей и частичная задолженность пред 28 работниками на сумму 4 млн рублей.

При этом на счетах имелось 18 млн рублей, эти средства были направлены на расчеты с контрагентами и выдачу в подотчет. В ходе доследственной проверки руководство сократило долг перед работниками до 1,2 млн рублей. Следствие должно установить виновных и обстоятельства совершенного правонарушения, сообщили в республиканском управлении СКР.