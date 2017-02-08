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07:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в хозяйстве «Миловское»

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В республике возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в учебно-опытном хозяйстве аграрного университета «Миловское».

В основе дела — материалы прокуратуры и доследственной проверки СКР. Как сообщили в следственном ведомстве, с марта по октябрь 2015 года на предприятии образовалась задолженность перед 39 работниками на сумму 5 млн рублей и частичная задолженность пред 28 работниками на сумму 4 млн рублей.

При этом на счетах имелось 18 млн рублей, эти средства были направлены на расчеты с контрагентами и выдачу в подотчет. В ходе доследственной проверки руководство сократило долг перед работниками до 1,2 млн рублей. Следствие должно установить виновных и обстоятельства совершенного правонарушения, сообщили в республиканском управлении СКР.

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