Вторая волна гриппа в Красноярском крае: болеют в основном дети и подростки

В Красноярском крае снова регистрируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Только за неделю с 30 января по 5 февраля в регионе заболели 19 тысяч 896 человек. Заболеваемость ОРВИ и гриппом составила 69,4 на 10 тыс. населения, что выше уровня эпидемического порога на 24,4%. При этом специалисты отмечают, что больше всего заболевших среди детей в возрасте от 3 до 6 лет. В этой возрастной категории эпидемический порог превышен на 20,7%. А у школьников в возрасте от 7 до 14 лет на 44,1%.

В территориях края эпидпорог заболеваемости превышен в Саянском, в Большемуртинском, в Бирилюсском, в Пировском, в Минусинском районах, в г. Заозерном, в г. Минусинске, в г. Бородино, в г. Шарыпово. 8 образовательных организаций в крае закрыты на карантин.

В Красноярске за отчетную неделю ОРВИ и гриппом заболело 8037 человек. По данным Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в краевом центре эпидпорог по заболеваемости превышен у взрослого населения. Школы и детские сады работают в штатном режиме.

Специалисты напоминают, что в период сезонного роста инфекционных заболеваний следует соблюдать простые меры профилактики: избегать контактов с больными людьми, регуллярно тщательно мыть руки с мылом, проводить влажную уборку и проветривание помещений. При появлении симптомов острой респираторной инфекции не следует заниматься самолечением, необходимо обратиться за медицинской помощью, это существенно снижает риск развития осложнений.