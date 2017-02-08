В Приморье отмечен рост ДТП с участием пешеходов

В январе 2017 года на территории Приморского края произошло 216 ДТП (в прошлом году АППГ эта цифра составляла 178), в которых 15 человек погибли (прошлый год — 15) и 272 получили ранения (на 43 больше, чем за аналогичный период прошлого года). Практически половину аварий составляют наезды на пешеходов. При этом основным нарушением, ставшим причиной ДТП в январе, стало нарушение правил проезда пешеходных переходов (каждое шестое ДТП).

Как сообщает «Вести: приморье» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю, основное нарушение водителей — движение в левом ряду, когда правый ряд остановился перед пешеходным переходом для предоставления преимущества пешеходу. К тому же, при приближении к пешеходному переходу необходимо сбавлять скорость, так как есть вероятность неожиданного выхода пешехода на проезжую часть, особенно это касается детей.

Всего в январе произошло 95 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 10 человек погибли, 88 получили травмы. Из них 39 ДТП произошли по вине самих пешеходов, в которых погибли шесть человек.

Между тем, сотрудниками Госавтоинспекции ведется ежедневная работа по профилактике нарушений водителями и пешеходами. Всего в январе 2017 года за непредоставление преимущества пешеходам привлечено к административной ответственности 2294 водителя, пешеходов — нарушителей выявлено почти пять тысяч — около 4900 человек.

Основные нарушения пешеходов — это переход проезжей части в неустановленном месте, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, движение в попутном транспортному потоку направлении, движение вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов.