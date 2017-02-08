В Приморье отмечен рост ДТП с участием пешеходов
Всего в январе 2017 года произошло 95
Всего в январе 2017 года произошло 95
В январе 2017 года на территории Приморского края произошло 216 ДТП (в прошлом году АППГ эта цифра составляла 178), в которых 15 человек погибли (прошлый год — 15) и 272 получили ранения (на 43 больше, чем за аналогичный период прошлого года). Практически половину аварий составляют наезды на пешеходов. При этом основным нарушением, ставшим причиной ДТП в январе, стало нарушение правил проезда пешеходных переходов (каждое шестое ДТП).
Как сообщает «Вести: приморье» со ссылкой на
Всего в январе произошло 95
Между тем, сотрудниками Госавтоинспекции ведется ежедневная работа по профилактике нарушений водителями и пешеходами. Всего в январе 2017 года за непредоставление преимущества пешеходам привлечено к административной ответственности 2294 водителя, пешеходов — нарушителей выявлено почти пять тысяч — около 4900 человек.
Основные нарушения пешеходов — это переход проезжей части в неустановленном месте, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, движение в попутном транспортному потоку направлении, движение вне населенных пунктов в темное время суток без световозвращающих элементов.
Пешеходам не стоит забывать, что они такие же участники дорожного движения как и водители. Они также подвергаются всем мерам административного воздействия.