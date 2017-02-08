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08:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Коркинец, сам вспоровший себе живот, осужден за ложный донос о нападении

КОРКИНО, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Коркинский горсуд приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы за ложный донос с искусственным созданием доказательств обвинения. Он сам себе нанес раны в живот и обвинил в этом неизвестного грабителя, сообщает пресс-служба суда.

Коркинец заявил в полицию о том, что на него напал неизвестный с оружием и открыто похитил у него 32 тыс. рублей. При этом, он самостоятельно создал искусственные доказательства, нанеся себе телесное повреждение в виде колото-резанной раны живота. В связи с этим, силы правоохранительных органов были отвлечены на проверку ложного сообщения.

Суд вынес в отношении мужчины обвинительный приговор по ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения). С учетом полного признания коркинцем своей вины, суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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