Подробности пропажи в Башкирии 9-летней Алсу: девочку похитила мать

По словам Динары, Алсу проживает с отцом, который развелся со своей женой, ее матерью. Мама девочки забрала ребенка из школы и увезла в неизвестном направлении, в настоящее время ни с женщиной, ни с ребенком, родные связаться не могут.

Как рассказала тетя девочки, Динара, ее буквально похитила родная мать, и с минувшей пятницы о судьбе девочки ничего неизвестно.

«Мама Алсу говорила нам, что хочет забрать ее на время. Она нас уверяла, что девочка будет жить у нее дома в Нефтекамске. В пятницу она забрала ребенка из школы и увезла. С тех пор мы не получали от них никаких вестей. Мы решили съездить и проверить, все ли в порядке, но девочка не появлялась по месту жительства матери, и даже ее не было в местной школе, куда, как обещала мама, она будет водить девочку», — рассказала Динара.

По словам родственницы, девочка не хотела ехать жить с мамой, но родные не могли запретить женщине забрать на время девочку: «Алсу сопротивлялась этому, говорила, что не хочет к маме. Ее мать живет в неподходящих для ребенка условиях. Сама она не работает и выпивает, живет с сожителем, который также ведет аморальный образ жизни и уклоняется от алиментов в пользу первой жены», — заявила родственница девочки.

Напомним, девочку ищут по всему Краснокамскому и Дюртюлинскому районам Башкирии. Приводятся приметы девочки: на ней была темно синяя куртка, белая шапка, штаны темно-бордового цвета, валенки и варежки синего цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефону 89273512782.