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09:39 (мск), источник: Volga News

В Кировском районе пресечена деятельность двух нелегальных интернет-клубов

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр».

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в двух помещениях, расположенных в Кировском районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.

В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли игровые терминалы с доступом в сеть интернет. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал 22-летний житель Красноярского района.

Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр» УК РФ, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает облГлавк.

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