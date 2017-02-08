В Кировском районе пресечена деятельность двух нелегальных интернет-клубов

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление фактов организации незаконной игорной деятельности, полицейские получили информацию о том, что в двух помещениях, расположенных в Кировском районе города, функционируют нелегальные интернет-клубы.

В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Из помещений полицейские изъяли игровые терминалы с доступом в сеть интернет. По версии сотрудников органов внутренних дел, нелегальную деятельность организовал 22-летний житель Красноярского района.

Следственным управлением СК России по Самарской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконная организация и проведение азартных игр» УК РФ, решается вопрос об объединении их в одно производство. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие, сообщает облГлавк.