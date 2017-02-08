Троих детей из столичного детского сада отвезли в больницу с отравлением
Трое воспитанников детсада № 5 в столичном секторе Рышкановка госпитализированы с пищевым отравлением.
Трое воспитанников детсада № 5 в столичном секторе Рышкановка госпитализированы с пищевым отравлением.
Как сообщил глава муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану, детей увезли в больницу накануне утром прямо из дошкольного учреждения.
Причины отравления пока неизвестны, результаты лабораторных анализов станут известны сегодня. Состояние детей — средней тяжести. Молдовану отметил, что похожие случаи на этой неделе были зарегистрированы в детсадах столичных пригородов Ставчены и Дурлешты.