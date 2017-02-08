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09:21 (мск), источник: Publika.md

Троих детей из столичного детского сада отвезли в больницу с отравлением

Трое воспитанников детсада № 5 в столичном секторе Рышкановка госпитализированы с пищевым отравлением.

Источник: Publika.md

Как сообщил глава муниципального управления здравоохранения Михай Молдовану, детей увезли в больницу накануне утром прямо из дошкольного учреждения.

Причины отравления пока неизвестны, результаты лабораторных анализов станут известны сегодня. Состояние детей — средней тяжести. Молдовану отметил, что похожие случаи на этой неделе были зарегистрированы в детсадах столичных пригородов Ставчены и Дурлешты.

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