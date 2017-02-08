Мужчина порезал лицо 9-класснице возле лицея в Новосибирске

Инцидент произошел утром 8 февраля недалеко от лицея информационных технологий, расположенного на улице Римского Корсакова, 13. Ученица 9 класса подходила к лицею, когда на нее напал мужчина и повалил на снег. Как оказалось, у мужчины в руках был нож — он нанес пару ранений в лицо школьницы.

Нападение произошло в 50 метрах от лицея. Девушка не получила серьезных ранений, госпитализация не потребовалась.

Сейчас на месте работают следственные органы СУ СК РФ по НСО и работники полиции.