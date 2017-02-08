В Омске бойцы Росгвардии задержали семью наркоторговцев

Подозрительный автомобиль ночью 7 февраля заметил экипаж задержания вневедомственной охраны. Nissan остановился в районе ул. 20-я северная на обочине дороги. Затем из него вышел мужчина и спрятал что-то у забора, расположенного вдоль жилого дома. Тогда стражи порядка решили проследить за иномаркой.

Машина продолжала двигаться, периодически останавливаясь. И каждый раз из нее выходил пассажир, оставляя что-то в тайниках.

«После четырех подобных манипуляций сотрудники Росгвардии остановили автомобиль, в котором находился 43-летний отец и его 22-летний сын. При досмотре транспортного средства в присутствии понятых между сидениями обнаружена черная трикотажная шапка с 26 полимерными свертками с веществом, предположительно, внесенным в перечень запрещенных веществ и препаратов», — сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии. Проследовав по местам остановок транспортного средства, правоохранители изъяли еще 4 аналогичных свертка.

Как оказалось, во всех свертках находились синтетические наркотики. В УНК УМВД России по Омской области в отношении задержанных возбудили уголовное дело. Отцу и сыну грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.