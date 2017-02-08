Пять лет тюрьмы получил «черный лесоруб» в Нижегородской области

Пять лет колонии особого режима получил «черный лесоруб» из Кулебакского района, сообщает прокуратура Нижегородской области.

В мае прошлого года ранее неоднократно судимый житель Кулебак с помощью бензопилы незаконно спилил 26 сосен на территории лесничества на общую сумму 500 000 рублей. На следующий день его задержали при попытке вывезти незаконно заготовленную древесину.

Мужчина отрицал свою вину, однако суд был непреклонен. «Лесорубу» назначено пять лет лишения свободы в колонии особого режима. В счёт погашения иска обращено имущество подсудимого: автомобиль, газовая плита, телевизор и мебель.