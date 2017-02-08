51 пакетик с наркотиком изъяли у мужчины в Нижнем Новгороде

51 пакетик с наркотиком изъяли полицейские у мужчины в Советском районе Нижнего Новгорода, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

По подозрению в незаконном хранении наркотических средств был задержан 36-летний житель областного центра. В его одежде сотрудники правоохранительных органов нашли металлическую емкость, в которой находился 51 пакетик с содержимым зеленого цвета. Экспертиза показала, что это наркотик общей массой 11,26 грамма.

По ч. 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических веществ» возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.