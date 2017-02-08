Ученого из Красноярска обвинили в мошенничестве на 6 млн рублей
На мужчину завели уголовное дело.
На мужчину завели уголовное дело.
Сотрудника красноярского вуза заподозрили в махинациях на 6 млн рублей. Ученый заключил контракт с фирмой, якобы занимающейся космическими разработками, забрал деньги, но никаких услуг компании так и не предоставил. Об этом сообщили в
Контракт с космической компанией был заключен еще в 2013 году. Тогда обвиняемый работал в красноярском вузе, что позволяло ему выигрывать тендеры на разработку систем управления в космической отрасли. Именно на такие цели из бюджета РФ было выделено 6 млн рублей.
«Организация, учредителями которой являлись родственники сотрудника вуза, не имела
Добавим, что по данному факту было заведено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Сейчас и предприниматель, и ученый находятся под арестом.