Подозреваемый в нападении на женщин задержан во Владивостоке

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя Владивостока.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также сознался в совершении аналогичного преступления на улице Ильичева.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.