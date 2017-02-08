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09:19 (мск), источник: Вести Приморье

Подозреваемый в нападении на женщин задержан во Владивостоке

42-летняя женщина была ограблена в Первореченском районе Владивостока. На улице Невской неизвестный мужчина с применением насилия открыто похитил сумку потерпевшей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 21-летнего жителя Владивостока.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Он также сознался в совершении аналогичного преступления на улице Ильичева.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его причастность к ранее совершенным преступлениям.

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