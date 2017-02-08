Дело о махинациях с землями барда Новикова поступило в Сысертский суд

Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Напомним, на скамье подсудимых трое: екатеринбургский бизнесмен Иван Обухов, бывшая бизнес-партнер барда Лариса Ассонова и экс-сотрудник овощебазы № 4 Виктор Новиков (однофамилец). По материалам дела, в 2015 году Ассонова, Обухов и Новиков попытались незаконно приобрести права собственности на земельные участки общей площадью около 400 га, расположенные в Сысертском районе. По данным следствия, общая стоимость данных участков составляет более 88 млн руб., однако обвиняемым не удалось довести задуманное до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Иван Обухов.

Лариса Ассонова.

Как сообщало Накануне.RU, речь идет о земельных участках в Сысертском районе, которые должны были быть переданы в собственность ООО УК «Уктус». В конце октября 2015 года совладелец «Светояра», бард Александр Новиков, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать недействительной сделку об отчуждении земельных участков в пользу «Уктуса». Он также потребовал наложить арест на спорные участки, пояснив, что в отношении сделок по отчуждению земли общим собранием участников общества «Светояр» никаких решений не принималось, более того, никаких собраний по данному вопросу не проводилось. Кадастровый план земель.

Добавим, Александр Новиков заявлял, что организатором «захвата» является Обухов. Сам он на это отвечал, что барду предоставили «неверную информацию» о сделке.