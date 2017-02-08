Дело о махинациях с землями барда Новикова поступило в Сысертский суд
Дело о махинациях с землями барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова поступило в Сысертский районный суд. Дата рассмотрения пока не назначена.
Дело о махинациях с землями барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова поступило в Сысертский районный суд. Дата рассмотрения пока не назначена.
Об этом Накануне.RU сообщили в суде.
Напомним, на скамье подсудимых трое: екатеринбургский бизнесмен Иван Обухов, бывшая
Иван Обухов.
Лариса Ассонова.
Как сообщало Накануне.RU, речь идет о земельных участках в Сысертском районе, которые должны были быть переданы в собственность ООО УК «Уктус». В конце октября 2015 года совладелец «Светояра», бард Александр Новиков, обратился в Арбитражный суд Свердловской области с требованием признать недействительной сделку об отчуждении земельных участков в пользу «Уктуса». Он также потребовал наложить арест на спорные участки, пояснив, что в отношении сделок по отчуждению земли общим собранием участников общества «Светояр» никаких решений не принималось, более того, никаких собраний по данному вопросу не проводилось. Кадастровый план земель.
Добавим, Александр Новиков заявлял, что организатором «захвата» является Обухов. Сам он на это отвечал, что барду предоставили «неверную информацию» о сделке.